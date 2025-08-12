L’Assessore Rosalia Ventimiglia, con mandato per la promozione del territorio e dei prodotti del Belice, invita gli operatori economici operanti nel territorio nel settore turistico-ricettivo, i produttori di prodotti tipici locali e di esperienze turistiche, a partecipare alla manifestazione TTG 2025 con l’invio di materiale promozionale in formato digitale. Il materiale dovrà essere inviato entro il 29 agosto 2025 all’indirizzo mail: mmorici@comune.castelvetrano.tp.it Per informazioni: tel. 0924 932188.

Al fine di promuovere il territorio, infatti, la Giunta Municipale di Castelvetrano ha deliberato lo scorso mese di giugno per la partecipazione del Comune all’edizione 2025 del TTG Travel Experience di Rimini, manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale. La Civica Amministrazione ha stabilito di partecipare, con un proprio spazio espositivo, alla manifestazione fieristica che si terrà presso il Rimini Expo Centre nei giorni 8, 9 e 10 ottobre 2025. Per 3 giorni, gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto saranno a Rimini: enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.​

Presso lo stand del Comune sarà quindi possibile esporre il materiale pubblicitario degli operatori coinvolti dalla civica amministrazione.