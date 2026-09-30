Una mattinata dedicata agli studenti e al mondo della scuola tutto. È quella organizzata dal Comune per giovedì 1° ottobre al Sistema delle piazze di Castelvetrano. Con inizio alle ore 9 in piazza saranno presenti rappresentanze degli istituti comprensivi “G. Di Matteo”, “Lombardo-Radice-Pappalardo” e dei poli liceali e “Ferrigno-Accardi-Titone”. «Si tratta di un momento di incontro, condivisione e festa per dare il benvenuto al nuovo anno scolastico», scrive il sindaco sulla sua Fanpage. Quella di quest’anno non è la prima volta che il Comune organizza la festa di inizio anno scolastico. A idearla è stata l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Lentini.