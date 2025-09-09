Dieci agenti di Polizia, tutti appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti, sono stati assegnati al Commissariato di pubblica sicurezza di Castelvetrano. I neo arrivati provengono da altre aree del Paese ove, nel corso della carriera professionale, hanno ricoperto diversi e variegati incarichi. L’assegnazione è il frutto di uno specifico progetto voluto dal Capo della Polizia, il prefetto Vittorio Pisani, volto a rafforzare il controllo del territorio in alcune aree del Paese particolarmente sensibili. Gli agenti verranno assegnati alle squadre volanti del Commissariato.