Un intero stabile ristrutturato grazia ai fondi Pnrr che servirà per allocare sei nuove aule e laboratori scolastici. È stato inaugurato ieri al plesso dell’Istituto “G.B. Ferrigno” di Castelvetrano, alla presenza della dirigente scolastica Maria Luisa Simanella, l’assessore regionale all’istruzione Mimmo Turano, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e il presidente del Libero Consorzio provinciale, Salvatore Quinci. I lavori hanno consentito di mettere in sicurezza l’immobile, adeguarlo alle norme antisismiche. Oltre le aule il nuovo immobile ristrutturato ospiterà anche alcuni laboratori di informatica ma anche il laboratorio di ceramica. L’intervento complesso sull’Istituto tecnico commerciale (che fa parte, oramai, di un unico Istituto con l’Alberghiero e il Geometri di Campobello) è di 4 milioni di euro.