La Croce Rossa Italiana mette piede a Castelvetrano. Dopo la presenza, oramai da anni, del Comitato di Castelvetrano, la struttura nazionale sarà presente in città allestendo un magazzino di stoccaggio di materiale per la prima emergenza che servirà per tutta la Sicilia. La convenzione tra il Comune, l’organizzazione nazionale e il Comitato di Castelvetrano è stata definita in questi giorni: il magazzino di stoccaggio nascerà all’interno dell’ex oleificio Murania, affidato dal 2023 al Comitato di Castelvetrano. L’avvio dell’iter burocratico è stato avviato quando ancora presidente del Comitato locale era Giuseppe Cardinale ed è stato definito nei dettagli soltanto ora. Nel magazzino a Castelvetrano saranno stoccati anche i materiali che poi verranno consegnati al centro d’accoglienza di Lampedusa. All’interno della struttura – interessata da un incendio qualche mese fa e per il quale sono in corso le operazioni di bonifica – verrà allestito anche un magazzino del Comitato regionale e il Centro operativo d’emergenza che attualmente ha sede a Messina, con dipendenti Cri. A Castelvetrano farà base anche la squadra che si occupa dello screening per gli sbarchi dei migranti nei porti.