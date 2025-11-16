Il tema della sicurezza rimane d’attualità nelle grandi città. A Castelvetrano, ieri notte, un episodio grave si è verificato in piazza Josè Escrivà dove un tunisino di 46 anni è stato colpito con una bottiglia di vetro e una catena, riportando ferite al volto, alla testa e al torace, per le quali è stato necessario il trasferimento presso il pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Un altro episodio ma senza gravi conseguenze, invece, si è verificato in una rivendita di tabacchi di via Garibaldi. Come si vede nel video, un uomo ha preso a calci un distributore automatico di sigarette.