Il Comune ha affidato il campo sportivo “Paolo Marino” di Castelvetrano all’Ats che vede insieme l’Asd Castelvetrano-Selinunte e l’Asd Castelvetrano 2024, rappresentata da Ciro Piccolo. L’Ats ha partecipato al bando pubblico del Comune col quale si è affidato il campo sportivo per 10 anni. Dopo la parentesi degli ultimi anni, entro la quale il campo è stato dato l’impianto alla Folgore, ora la nuova gestione dell’impianto: «l’obiettivo della nostra Amministrazione è chiaro – spiega il sindaco Giovanni Lentini sulla propria Fanpage – ossia mettere le strutture comunali nelle condizioni di essere pienamente utilizzate e valorizzate, favorendo la collaborazione tra il Comune e il mondo dell’associazionismo sportivo, creando le condizioni affinché i nostri giovani possano continuare a praticare sport e coltivare le proprie passioni nella loro città».

Nel campo sportivo tornerà a giocare la nuova Folgore, cioè quella ora presieduta dall’imprenditore Francesco Lombardo. «Continueremo a sostenere tutte le iniziative che contribuiscono alla crescita dello sport, nella consapevolezza che investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità», ha scritto ancora nella Fanpage il sindaco Lentini. Alla sottoscrizione dell’atto di affidamento dell’impianto erano presenti, tra gli altri, gli assessori Monia Rubbino e Rosalia Ventimiglia.