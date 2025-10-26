Il Comune di Castelvetrano ha aderito alla Campagna Nazionale “1 su trenta e non lo sai” su iniziativa del Rotary Club Castelvetrano Valle del Belice Presidente Antonella Lombardo. Dal 20 al 26 ottobre la Fontana della Ninfa è stata illuminata di verde. Fu costruita nel 1615 su progetto dell’architetto e scultore napoletano Orazio Nigrone e celebra il completamento dell’acquedotto di Bigini, che portò l’acqua in città. Si trova in Piazza Umberto I, all’incrocio dei quattro quartieri storici di Castelvetrano. La fontana è alta circa 10 metri e si sviluppa su quattro ordini di vasche sovrapposte.

L’evento si inserisce nella campagna nazionale voluta da Fondazione Fibrosi Cistica ricerca che in Sicilia viene sostenuta dal Distretto 2110 Sicilia e Malta. “Accendiamo la Sicilia” per accendere una luce su questa patologia e portare alla popolazione generale un messaggio semplice: 1 su trenta di noi…..e non lo sa è portatore sano, asintomatico e inconsapevole di una mutazione genetica sul gene CFTR che può trasmettere ai figli; una coppia di portatori sani ha una possibilità su quattro di avere un figlio affetto da Fibrosi Cistica, la più frequente delle malattie genetiche gravi. Fare il test genetico prima del concepimento permette alla coppia di conoscere il proprio rischio genetico e affrontare una gravidanza consapevole.