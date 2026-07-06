Il giudice monocratico del Tribunale di Marsala Francesco Parrinello ha assolto – con la formula «il fatto non sussiste» – Renzo Angileri di Castelvetrano, legale rappresentante della “A.V. costruzioni srl”, che era accusato di lesioni personali colpose e aggravate. La sentenza è stata pronunciata oggi. L’uomo, difeso dagli avvocati Tancredi Bongiorno e Rossella Angileri, era accusato perché nel suo cantiere allestito nel 2023 in un immobile che si trova in una traversa di via Tagliata, un operaio, G.A. di Castelvetrano, è caduto dal ponteggio riportando ferite. Secondo l’accusa il ponteggio non sarebbe stato montaggio a norma. Durante il dibattimento, invece, è emerso che l’impalcatura venne allestita secondo disposizioni precise.