Un vasto incendio si è sviluppato in contrada Santa Teresa a Castelvetrano. Le fiamme sono divampate ieri pomeriggio in una vasta area coperta da rifiuti abbandonati e terreni incolti pieni di sterpaglie. Oltre ai vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano, Salemi e dal comando provinciale di Trapani, sono intervenuti anche l’elicottero “Falco 3” del Corpo Forestale e i volontari della Protezione civile con l’associazione “Noe” di Castelvetrano e i vigili del fuoco in concedo di Mazara del Vallo. L’intervento è durato oltre 5 ore ed ha impiegato oltre 30 uomini.

AUTORE. Redazione