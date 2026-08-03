Centoquaranta ettari di seminativo e di macchia mediterranea sono andati in fumo in contrada Madonna buona nel territorio di Castelvetrano. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri e ha visto impegnati le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelvetrano e Mazara del Vallo, della Protezione civile di Castelvetrano e del servizio antincendio della Forestale. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri. Il “Falco 3” del servizio predisposto dalla Regione Siciliana ha sganciato 40 lanci di acqua mentre l’elicottero HH-139A dell’82° Centro Sar di Trapani-Birgi ha sganciato 35 lanci di acqua, grazie alla sinergia tra l’equipaggio del Sar e le squadre antincendio di terra.