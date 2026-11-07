È di 50 mila euro lo stanziamento regionale per l’intervento di manutenzione straordinaria e restauro conservativo della chiesa madre di Castelvetrano e della sua torre campanaria, luoghi simbolo dell’identità cittadina. A promuovere l’assegnazione del finanziamento è stato Forza Italia, attraverso il deputato regionale Stefano Pellegrino, capogruppo azzurro all’Ars, che ha avviato un’interlocuzione con il parroco don Giuseppe Undari. Coinvolta nell’iniziativa anche la consigliera comunale Barbara Vivona, vicina a Pellegrino: «il costante lavoro di raccordo tra il territorio e le istituzioni centrali è stato determinante e consentirà alla città di Castelvetrano di ottimizzare un contributo senza disperderlo in altre attività», chiarisce la Vivona. Gli interventi, nello specifico, riguarderanno la pulitura selettiva, la rimozione mirata del degrado, la stilatura dei giunti, il consolidamento localizzato, l’integrazione di alcune lacune murarie.