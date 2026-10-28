Il distaccamento dei vigili del fuoco di via Ignazio Torino a Castelvetrano ha compiuto 25 anni. Oggi pomeriggio si è tenuta la cerimonia alla presenza, tra gli altri, del comandante provinciale Antonio Galfo, del Vescovo della Diocesi monsignor Angelo Giurdanella e del vice sindaco Mariano Palermo. Aperto nel 2001, dopo essere stato costruito dal Ministero dell’Interno, il distaccamento è stato uno dei più attivi della provincia, soprattutto per il vasto territorio che ha sempre servito: dal Belìce e sino a Campobello di Mazara con le frazioni. Dapprima il distaccamento – dall’84 al 2001 – è stato ospitato in un locale preso in affitto in viale Roma. Durante i lavori di costruzione del nuovo immobile di via Ignazio Torino il capo distaccamento era Pietro La Gumina, quando poi è stato inaugurato capo è stato Matteo Chiaramonte.