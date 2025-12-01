Sono andate sold out in poche ore le prenotazioni per visitare Castello Utveggio, a Palermo, a dicembre.
Palazzo d’Orléans, quindi, è già al lavoro per verificare come aumentare da subito il numero di visite guidate allo storico edificio di Monte Pellegrino, riqualificato e riaperto dalla Presidenza della Regione dopo dieci anni di abbandono.
L’edificio, dopo quasi un decennio di abbandono, sarà destinato a centro congressi internazionale o nazionale di altissimo livello, nel rispetto della vocazione euromediterranea che questo luogo ha sempre avuto. Il progetto finanziato dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 5,9 milioni (di cui 4,4 milioni per lavori) ha consentito in poco più di un anno di completare la manutenzione e il recupero degli ambienti, con l’adeguamento alle norme di sicurezza allo scopo di garantirne la piena fruibilità.
La Presidenza della Regione ha affidato il servizio di accoglienza e visite guidate al Castello Utveggio alla Biba Tour srl di Palermo. Il venerdì sarà il turno delle scolaresche degli istituti secondari di primo e secondo grado, mentre sabato e domenica ingresso su prenotazione per tutti i visitatori, con tre turni mattutini e tre pomeridiani. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul portale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it, in una pagina dedicata.
Il Castello Utveggio sarà raggiungibile esclusivamente con una navetta elettrica dedicata, messa a disposizione dall’Amat, che collegherà le falde con il sito. L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto del Comune volto a valorizzare Monte Pellegrino attraverso il potenziamento della linea 812 che già collega il centro della città col Santuario.