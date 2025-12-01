Sono andate sold out in poche ore le prenotazioni per visitare Castello Utveggio, a Palermo, a dicembre.

Palazzo d’Orléans, quindi, è già al lavoro per verificare come aumentare da subito il numero di visite guidate allo storico edificio di Monte Pellegrino, riqualificato e riaperto dalla Presidenza della Regione dopo dieci anni di abbandono.

L’edificio, dopo quasi un decennio di abbandono, sarà destinato a centro congressi internazionale o nazionale di altissimo livello, nel rispetto della vocazione euromediterranea che questo luogo ha sempre avuto. Il progetto finanziato dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 5,9 milioni (di cui 4,4 milioni per lavori) ha consentito in poco più di un anno di completare la manutenzione e il recupero degli ambienti, con l’adeguamento alle norme di sicurezza allo scopo di garantirne la piena fruibilità.