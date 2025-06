Nella tarda mattinata odierna, nella centrale via IV aprile di Castelvetrano, i Carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto il cadavere di una 49enne (riversa nell’androne della propria abitazione con ferite alla testa) e, poco dopo, nel cortile interno della medesima abitazione, quello del marito 55enne. Dai preliminari accertamenti, ancora in corso di svolgimento e coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Marsala presente sul posto, sembrerebbe trattarsi di omicidio – suicidio: la donna sarebbe stata colpita alla testa da un oggetto contundente (verosimilmente una chiave inglese rinvenuta in prossimità del corpo) e l’uomo si sarebbe gettato dal tetto dell’abitazione.

Non risultano, allo stato, essere state formalizzate denunce o querele da parte di nessuno dei due coniugi o segnalazioni riconducibili a possibili dissidi nell’ambito della coppia. Sono in corso di svolgimento i rilievi tecnici e tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione della esatta dinamica dell’evento.

AUTORE. Redazione