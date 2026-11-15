Secondo l’allarme lanciato da “Consumers Forum”, una casa su tre potrebbe essere esposta agli attacchi degli hacker, con danni economici che, nei casi più gravi, possono superare i 10 mila euro per famiglia. Lo racconta oggi il Corriere della Sera. In Italia si contano circa 100,1 milioni di dispositivi digitali presenti nelle case, tra smartphone, computer, tablet e smart tv. A questi si aggiunge il numero crescente di apparecchi collegati alla rete. Il mercato della smart home vale ormai un miliardo di euro, con una crescita dell’11% nel 2025. Secondo i dati Eumetra, nel 2026 il 33% delle famiglie italiane possiede tecnologie per la casa intelligente: una quota passata dal 4% registrato nel 2017.

Il problema riguarda soprattutto gli apparecchi connessi e poco protetti. I criminali informatici possono sfruttare password deboli, software non aggiornati e vulnerabilità presenti in modelli molto diffusi. Dispositivi apparentemente innocui possono così essere utilizzati per attività illecite, senza che i proprietari se ne accorgano. È il caso delle cosiddette botnet, reti composte da dispositivi infettati e controllati a distanza. Nel 2016, ad esempio, una rete di telecamere e videoregistratori compromessi, protetti da password di fabbrica, contribuì a provocare gravi disservizi online. Episodi più recenti confermano che il fenomeno è tutt’altro che superato: nel 2025, secondo quanto è raccontato sul Corriere di oggi, una vulnerabilità di alcuni robot aspirapolvere avrebbe consentito di accedere a circa 7 mila apparecchi in 24 Paesi.

Anche telecamere e baby monitor possono rappresentare un rischio, perché un accesso non autorizzato potrebbe esporre immagini e conversazioni private. I robot domestici più evoluti, dotati di microfoni e videocamere, raccolgono inoltre informazioni sugli ambienti e sulle abitudini delle persone. Dati che, se finiscono nelle mani sbagliate, possono compromettere la privacy delle famiglie. Un ruolo centrale nella sicurezza domestica è svolto dal router Wi-Fi, il dispositivo che gestisce i collegamenti alla rete. Se non adeguatamente protetto, può diventare il punto d’ingresso per raggiungere gli altri apparecchi connessi. Che fare? Per ridurre i rischi gli esperti consigliano alcune precauzioni: sostituire le password predefinite, attivare l’autenticazione a più fattori quando disponibile, verificare le impostazioni di sicurezza e installare regolarmente gli aggiornamenti. È inoltre opportuno isolare gli apparecchi intelligenti su una rete separata, così da limitare eventuali intrusioni.