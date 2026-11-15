Secondo l’allarme lanciato da “Consumers Forum”, una casa su tre potrebbe essere esposta agli attacchi degli hacker, con danni economici che, nei casi più gravi, possono superare i 10 mila euro per famiglia. Lo racconta oggi il Corriere della Sera. In Italia si contano circa 100,1 milioni di dispositivi digitali presenti nelle case, tra smartphone, computer, tablet e smart tv. A questi si aggiunge il numero crescente di apparecchi collegati alla rete. Il mercato della smart home vale ormai un miliardo di euro, con una crescita dell’11% nel 2025. Secondo i dati Eumetra, nel 2026 il 33% delle famiglie italiane possiede tecnologie per la casa intelligente: una quota passata dal 4% registrato nel 2017.
Il problema riguarda soprattutto gli apparecchi connessi e poco protetti. I criminali informatici possono sfruttare password deboli, software non aggiornati e vulnerabilità presenti in modelli molto diffusi. Dispositivi apparentemente innocui possono così essere utilizzati per attività illecite, senza che i proprietari se ne accorgano. È il caso delle cosiddette botnet, reti composte da dispositivi infettati e controllati a distanza. Nel 2016, ad esempio, una rete di telecamere e videoregistratori compromessi, protetti da password di fabbrica, contribuì a provocare gravi disservizi online. Episodi più recenti confermano che il fenomeno è tutt’altro che superato: nel 2025, secondo quanto è raccontato sul Corriere di oggi, una vulnerabilità di alcuni robot aspirapolvere avrebbe consentito di accedere a circa 7 mila apparecchi in 24 Paesi.
Anche telecamere e baby monitor possono rappresentare un rischio, perché un accesso non autorizzato potrebbe esporre immagini e conversazioni private. I robot domestici più evoluti, dotati di microfoni e videocamere, raccolgono inoltre informazioni sugli ambienti e sulle abitudini delle persone. Dati che, se finiscono nelle mani sbagliate, possono compromettere la privacy delle famiglie. Un ruolo centrale nella sicurezza domestica è svolto dal router Wi-Fi, il dispositivo che gestisce i collegamenti alla rete. Se non adeguatamente protetto, può diventare il punto d’ingresso per raggiungere gli altri apparecchi connessi. Che fare? Per ridurre i rischi gli esperti consigliano alcune precauzioni: sostituire le password predefinite, attivare l’autenticazione a più fattori quando disponibile, verificare le impostazioni di sicurezza e installare regolarmente gli aggiornamenti. È inoltre opportuno isolare gli apparecchi intelligenti su una rete separata, così da limitare eventuali intrusioni.
La sicurezza, però, non dipende soltanto dalle attenzioni degli utenti. L’Unione europea ha introdotto il “Cyber Resilience Act”, che prevede nuovi obblighi per i produttori di dispositivi digitali. Dal settembre scorso è scattato l’obbligo di segnalare le vulnerabilità sfruttate e gli incidenti informatici gravi, mentre dal dicembre 2027 entreranno in vigore le principali disposizioni per rendere i prodotti più sicuri fin dalla progettazione e garantire aggiornamenti nel tempo.