La Regione Siciliana ha stanziato 15 milioni di euro per sostenere gli operatori del trasporto pubblico non di linea e contrastare gli effetti del caro carburante. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità ha pubblicato il decreto e i tre avvisi che disciplinano la concessione di contributi a fondo perduto destinati alle imprese del settore.

La misura prevede un parziale ristoro dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di carburante nel periodo compreso tra il primo marzo e il 31 dicembre 2026. Le risorse saranno così ripartite: 8 milioni di euro per il noleggio di autobus con conducente, 4,5 milioni per il noleggio di autovetture con conducente (NCC) e 2,5 milioni per gli operatori del servizio taxi.

«Un intervento significativo – dichiara l’assessore regionale Alessandro Aricò – con cui il governo Schifani conferma la propria attenzione nei confronti di un comparto strategico per la mobilità, il turismo e l’economia siciliana. L’obiettivo è tutelare gli operatori del settore, garantendo la continuità e la qualità dei servizi offerti a cittadini e turisti. Abbiamo raccolto le richieste che ci sono arrivate e trasformato l’ascolto in interventi concreti».

Le domande per accedere ai contributi potranno essere presentate a partire dalle ore 9 di lunedì 30 novembre ed entro le ore 9 di mercoledì 9 dicembre 2026, esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma telematica che sarà attivata sul portale SiciliaPei, all’indirizzo https://siciliapei.regione.sicilia.it/.

Il decreto di approvazione della misura e i tre avvisi, contenenti i requisiti e le modalità di partecipazione, sono consultabili sul portale istituzionale della Regione Siciliana.