Il Carnevale Castelvetranese 2026 sarà caratterizzato da carri allegorici giganti in movimento, sfilate, animazione per bambini, musica, balli, spettacoli e dal coinvolgimento attivo delle scuole e delle realtà associative del territorio, trasformando il centro cittadino in un grande spazio di festa condivisa.

Giovedì 12 febbraio 2026 | Ore 9.00 – Sfilata in maschera degli studenti degli istituti superiori della città e dei carri allegorici (partenza viale Roma – piazza José Maria Escriva – corso Vittorio Emanuele – Sistema delle Piazze).

Esibizione in piazza Carlo d’Aragona delle performance preparate dagli istituti scolastici.

Ore 16.00 – Carnevale dei Bambini presso il Sistema delle Piazze con animazione.

Ore 17.00 – Inaugurazione dell’area espositiva dedicata alla promozione di prodotti tipici, artigianato locale e specialità gastronomiche in piazza Umberto I.

Venerdì 13 febbraio 2026 | Ore 9.00 – Sfilata in maschera degli studenti delle scuole dell’infanzia, elementari e medie della città e dei carri allegorici (partenza viale Roma – piazza José Maria Escriva – corso Vittorio Emanuele – Sistema delle Piazze).

Esibizione in piazza Carlo d’Aragona delle performance preparate dagli istituti scolastici.

Ore 18.00 – “Lu Tistamentu di li Nanni”: tradizione, satira e memoria, lettura degli antichi testamenti – Chiesa del Purgatorio. Esposizione dei carri allegorici in piazza.