Al termina della sfilata dei carri allegorici, è stato letto questa sera nel Sistema delle Piazze il tradizionale “Testamento di lu Nannu”. A seguire l’abbruciatina di li Nanni che chiude l’edizione 2026 del carnevale castelvetranese, ecco il testo integrale.

TESTAMENTU DI LU NANNU

Carnevale Castelvetrano 2026

Rogitu Notarile di lu Nannu di Carnalivari

Io, Onofriu Mezzapinna, notaro in Castedduvitranu, sanu di menti e di corpu, registru chi oggi, lu jornu 17 di febbraiu di l’annu 2026, si presentaru dinnanzi a mia lu Nannu e la Nanna, in piena capacità di sensu e di giudiziu, cu cori allegru e spiritu festusu, dichiarannu e ricanuscennu la voluntà di fari testamento e lasciti supra tutti li tradizioni, riti e simboli chi rigurdanu lu Carnevali di Castedduvitranu.

Essi, li sottoscritti, affermanu ca sunnu presenti in piena salute, e ca nuddu s’offenna di li lasciti, picchì fari lu contrariu voli diri offenniri lu spiritu stessu di la tradizioni, chi è gioia, scherzu e festa pi tutti.

Io, notaro Onofriu Mezzapinna, testimonio e certificu ca tuttu chistu avvieni in piena legalità simbolica, davanti a tutti li niputi, prontu a firmari e autenticari li lasciti chi chi lu Nannu deposita cu focu, risu e ardenti speranza.

E accussì, essendo li parti presenti e consapevoli, si dà principiu a li lasciti di lu “Testamentu di lu Nannu di Carnevali” cu tutti li doveri, cumannamenti, scherzi e ricordi chi lu cori di Castedduvitranu richiedi.

PREMESSA

Dopu ‘na serii di peripèzii e di guai,

pi tutti chiddi chi u Carnevali facìanu assai,

ancora ‘st’annu lu Nannu vinni a salutari,

a tutti li niputi pi farli ririri e scialari.

Soccu vitti avannu pi sta festa granni,

unn’avia mai successu na tant’anni;

tutti addivintaru esperti e saggi,

chissà circannu quali vantaggi…

na pocu si stavanu stuccannu li ammi,

ma alla fini satt’attaccaru a lu trammi!

A Vanni Tortorici un ci vulia lassari nenti,

pi comu si presentau avannu cu tonu prepotenti.

Vanni, tu mi canusci bonu, sugnu lu nannu,

viri chi nuddu t’ha lassatu di fari lu carnevali ogn’annu!

Caru niputeddu, ormai l’età avanza,

e pianu pianu attruvasti puru cu ti scanza.

Grazii a lu Sìnnacu Giovanni Lentini,

chi cu cori e curaggiu ci misi i soldini,

si riuscìu a fari tuttu senza sbagliu,

e li niputi si misiru a lu travagghiu;

pi viriri li picciotti cu sorrisi e occhi lucenti

e fari di Carnevali un successu chi resta ‘nta li menti.

Ah, populu di Castedduvitranu, beddu e facciolu,

pi fari teatrinu, ognunu fa u so ruolu.

C’è cu riri, cu chianci, cu fa u sapienti,

ma tutti pronti a diri: “A mia un mi nni futti nenti!”.

Lu Nannu vi canusci e vi voli beni assai,

ma quannu gira u ventu, mi lassati sta li guai!

Cu ‘na giravota, mancu lu tempu di fari un passu,

vi nni scappati e mi lassati ‘nta la merda e lu fracassu!

Si unu travagghia, “è pi vanità!”,

si un fa nenti, “un servi a nuddu, va!”.

E allura, vi dicu: “Ma chi m’importa, figghioli mei?”,

vi vogghiu beni puru cu li guai vostri e chiddi mei!

Picchì Castedduvitranu, cu tutti i sò difetti,

è sempri la me terra, dunni la mettti metti,

E allura camminamu, criticatimi puru,

tantu a ‘stu puntu ci sugnu abituatu, vi giuru!

Ma vi dicu ‘na cosa — e chista è sincera —

Ni ni futtemu tutti… viva la nostra bannera!

La nanna nonostanti avi quasi novant’anni,

vosi rifatti li minni beddi ranni;

e a mia, chi un ci po’ mancu lu pinnuluni

m’accuntintavu d’attisari lu vastuni!

E ora accuminciamu cu li lasciti a li nuputi,

chi comu si dici ccà “su corpa di cuti”.

LASCITI TESTAMENTARI

A lu sinnacu Giovanni Lentini

ci lassu ‘na seggia d’acciaiu e ‘na pacenzia senza fini,

ppi reggiri partiti, pinseri e cittadini;

ci lassu puru ‘na vista longa e ‘na testa dura,

chi na stu paisi livassi sta jattura.

A lu vicisinnacu Palermu,

ci lassu un compàssu na matita e quadernu;

accussi s’appeescia mittennuci tantu amuri,

a stu binirittu pianu regulaturi.

A l’assessuri Davide Brillu,

ci lassu ‘na scupa nova e un birillu!

La genti si lamenta si nun viri pulizia,

ma tutti sti schifezzi cu li jetta ‘mezu a via?

All’assessura alla Cultura Rosalia Ventimigghia,

ci lassu na trombetta, si un la pigghia!

Pi sunari sempri in bella compagnia

e farisi ogni tantu na fotografia!

Ci lassu puru un lascitu forti e chiaru,

chi si scurdassi di l’amicu Totò Cuffaru!

A Monia Rubbino assessuri a li sportivi,

ci lassu d’abbarari a tutti sti gran divi,

chi vincinu coppi e medagli di lanna;

ma quannu li chiama si votanu addabbanna.

Quannu la fiamma arrivò ‘’ntempu di nenti,

si puliziaru li strati e li cori di la genti.

Parìa focu di storia, orgogliu di bannera,

e sta luce chi grida: “Sta terra è ancora vera”.

Camminò tra li petri, tra Templi e campanara,

comu ‘na prumissa antica chi nun mori e un s’arripara.

Castelvetranu la talìa, cu l’occhi china d’onuri,

e dissi sutta vuci: “Ancora semu capaci di valuri”.

A l’assessuri Ingrasciotta di Polizia Locali,

ci lassu di stari attentu a dunni si vannu a n’boscari;

lu traficu a cert’uri e peggiu di Milanu,

cu sona, cu sorpassa, cu guida contramanu;

nuddu si nni cura di signali arrispittari

e duna sempri a curpa a di poviri calamari.

A lu segretariu generali Michalizzi

ci lassu du’ timbri, ‘na firma e li capiddi rizzi…

picchì a cummattiri sempri cu cert’uni,

s’avissi a metteri la branda a la comuni.

A Pasquali Calamia chi già e in confusioni,

ci lassu in doti n’autra bella direzioni.

E a Ferracani chi fa lu cumannanti,

ci lassu tutti li Vigili cu li manu vacanti!

A Marcello Caradonna pi cuscenza

ci lassu là me spisa, ma a crirenza.

A Mariella Morici prima chi mi sdirrupu,

ci lassu di tali l’acidduzzu di lu pupu!

A Enzo Caime chi è sempri cunfusu,

ci lassu na pala pi attuppari un pirtusu.

A Enzu Barresi, architetuttu granni

a Menfi t’aspettanu, ma senza fari danni.

A Andrea Di Comu e Micheli Grimaldi,

facitini pagari li tassi cu li saldi.

A tutti li ‘npiegati chi sunnu a lu comuni,

Ci dicu “travagghiati e un rumpiti li cugghiuni”.

A li presidenti Mimmu Celia

ci lassu na tonaca pi la via,

l’anno scorsu eri cardinali,

ma stann’annu papa un ci putisti addivintari!

A Vanni Impallari, megghiu di nenti,

ci lassu un saccu di fenu e du’ ferri lucenti.

A Errante Parrino, chi un va sempri drittu

ci lassu ‘na bussola e un novu birrittu.

A Cicciu Sammartano e Pelleritu

ci lassu la fiamma di Benitu.

A Maria Italia e Turi Roccolino

ci lassu di lu nannu l’uccellino.

A Enza Viola e Monica Di Bella,

Ci lassu na bella caramella.

Iddi su bravi a fari opposizioni

e a lu nannu ci dunanu suddisfazioni.

Ci lassu puru li me tranti tisi

pi collaborari a lu beni di lu paisi.

A Barbara Vivona pi cuscenza

ci lassu di la nanna la crirenza,

pi sarvarici li piatta e la quarara

chi ci servi pi cociri a Ninni Vaccara.

A Rosy Milazzo chi è na potenza

Ci lassu un coppu di calia e simenza,

si lu mancia senza badare a spese,

quannu s’asetta a latu di la Marchese.

A Totò Stuppia chi di impegni è “leali”,

ci lassu la trombatura di li provinciali

e a Stalloni chi c’è assittatu a latu,

ci lassu lu me divanu squartariatu.

A Catalanotto chi parla sempri picca,

ci lassu un gelatu e si lu licca.

A Craparotta amicu di Turanu

ci lassu la sasizza dintra lu tianu.

A lu diretturi Felici Crescenti

ci dicu di sentiri ogni tantu la genti,

la musica a Selinunti dannu un’ha fattu mai,

perciò avannu la licenza daccilla oramai!

A Vanni Saccu re di li formaggi

ci lassu li so amici chiù sarvaggi.

A Ninu Romanu chi fa “bona” la pizza,

chi lassu lu me ritrattu e si l’appizza.

A Quarratu chi purtà lu focu vivu,

ci lassu lu campu alternatitvu.

A Indelicatu giornalista reali,

ci lassu la battuta fora lu rinali.

Mentri a Firreri, Leoni e Vivona

ci lassu la chitarra e cu la sona.

A Filippo Siragusa lu giornalista,

ci dicu di taliari a longa vista

chi Nanà Di Stafanu avannu abbuccau,

e poi ni lu cunta a radio Bau bau.

A Ninu Centunzi chi è sempri n’firriu

ci lassu la machina sfasciata di me ziu,

accussì la finisci di rumpici la testa

a Monia Rubbinu chi ci ha fattu d’autista.

A Peppuccio Taddeo capo di gabinettu

ci lassu di unn’aviri mai risettu

stassi sempri davanti a lu purtuni

facennusi aiutari di Ada Muntiliuni

A Lina Stabili chi fa progetti,

ci lassu na mutanna e dui quasetti.

A Ingrassia, Priolu e La Cruci

di fari l’esperti senza ittari vuci!

Cicciu Papalla un’è tantu cuntentu,

picchi si c’ allaga lu stabilimentu,

ci lassu na pompa e na rota di scorta,

e un bellu progettu di Nanà Tilotta.

A Michele Pappalardu gran spirtuni,

ci lassu di lu nannu lu cugghiuni,

accussì ci uncia scoppiannuci a pitardu,

quannu cummatti cu Enzu Filardu!

A Manuel Corso du Cafè d’Aragona

ci lassu ‘na chitarra e nà banconista bona!

E a le ragazze di Cusà

ci lassu du’ risati e ‘na minigonna con volà!

Mentri a Cicciu Lupu chi c’ha lassari?

Na tigghia di pasta a fornu, chi la sapi fari!

A Peppi Fontana chi fici lu nutaru

ci lassu la argia di lu me addinaru,

ci lassu puru na bella mantella

e accummogghia a la Monachella

A Peppe Rapallo e li so amici,

ci lassu un carrettu d’applausi felici,

pi aviri armatu tutti stu burdellu

e fari un carnevali troppu bellu!

Albertu, Ninu, Andrea su bravi picciotti,

ma sulu quannu dorminu di notti.

Di jornu la testa sempri ci camina

e scassanu li cazzi a la cavallina!

A Nicola, Peppi, Cicciu e Filippu

ci lassu di la nanna lu panaru riccu,

chisti sunnu niputi vecchi e novi,

chi quannu li chiami, ti l’arritrovi!

A li tratturista amici d’ Ingrasciotta,

ci lassu di sparari chiù araciu la gran botta.

Picchi sì vuliti sfilari e fari carnevali,

li carrelli pi lu pupa hann’ha essiri legali!!!

A Cicciu Calcara e Anna Gelsomino,

ci lassu p’avannu un commiru lettinu.

ripusativi picciotti, senza stancari,

chi n’atrannu v’attocca arrè narrari.

A la niputedda bedda Assunta Carlinu,

ci lassu la argia e lu me canarinu;

E ci ricordu lu dettu sempri anticu,

chi “l’aceddu ‘nta la argia o canta pi inviria o canta pi raggia”

A tutti li studenti liceali

Chi avannu mi vosiru onorari,

Ci lassu tanta fortuna e felicità

e chi vulissiru cchiú beni a chista cittá!

A tutti li niputeddi chiú nicareddi,

ci dicu di ascutari ogni tantu li vicchiareddi;

li paroli di l’anticu un sbaglianu mai

e spissu e volentieri di levanu di li guai.

A tutti li presidi, maestri e professura,

ci dicu “di la scola abbiate cura”;

dedicativi chiossá a li studenti

chi tra progetti e progettini un sannu fari nenti.

A le me amata Folgore chi avannu è in forte crisi,

ci lassu lu chiantu di tuttu lu paisi,

ci dicu a li tifosi di un stari in apprensioni,

chi prima o poi arrivanu sti biniritti dimissioni!

Cari niputi di la Saluti sugnu arraggiatu,

chi lu roggiu ancora e tuttu sfasciatu!

Ogni vota chi passu di la via Pietro Luna,

segna sempri tri quarti a l’una!

A chiddi di l’Ortu, niputi speciali,

ci lassu chi st’annu un s’hannu allagari.

A chiddi chi stannu a li “Beati Morti”,

ci lassu li strati tutti torti.

A li nuputi di lu Belvederi,

ci lassu la pumata di li peri;

e a chiddi chi stannu a la Batia,

ci lassu l’arrotinu c’abbania.

A li niputi chi stannu a Selinunti,

ci lassu lu portu e tanti cunti;

cu tutti sti promessi di continu

avissimu lu portu megghiu di portofinu.

A li niputi di là Trisicna senza paura,

ci lassù li scavi di la fognatura;

cu la spiranza chi quacchi tubbu un perda

e arristassiru tutti ‘sta la merda.

A li niputi di l’area commerciali,

ci lassu un’ombrellu e dui stivali;

per evitare che correndo affonda,

quannu chiuvennu s’allaga la rotonda.

A li niputi chi stannu luntanu,

ci dicu d’amari Casteddu Vitranu;

picchi grazi a vui chi vi fati valiri,

purtati altu lu nomi, cu vuliri e putiri.

A li commercianti di lu centru cittadinu,

ci lassu addumatu lu cirinu;

ci lassu ‘na vetrina di pruvuli e lamenti,

prezzi sempri àvuti e pochi clienti.

Ci lassu ‘na scusa pronta pi ogni staciuni,

ma u centru si svota cu ‘sta mala gestiuni.

Avannu veru bonu lu tistamentu ‘ntisi me mugghieri,

Certu! Iu ci dissi, c’é Gaspari Moceri!

Aggiollannu tra fischi e pirita lá genti un fu cuntenti

e l’appaltu ci livamu a Trasparenti.

A lu granni Peppi Salernu,

ci lassu, comu ogn’annu lu ricordu eternu,

e ci dicu a lu nutaru,

chi lu lassitu sia chiaru,

chi ha Peppi sia lassatu

d’esseri ogn’annu arricurdatu!

Spugni, cannavazzi e na scupa di curina,

li lassu a i musicanti di la banda cittadina.

Mentri quattru nummari, spirannu ‘nta la sorti,

li lassu di jiucari a tutti i beccamorti.

A monaci e parrina un ni li vogghiu ‘ncuitari,

ca prima d’abbruciarimi m’avissi a cunfissari;

ca di quantu nn’àiu piccati, lu sannu sulu iddi

e ogni vota chi li cuntu c’attisanu i capiddi!

La cascitedda vecchia cu tutti li me vrachi,

li lassu a tutti chiddi ca su sempri ‘mbriachi;

mentri a tabacchera però china di sali,

la lassu para para a cu s’avi a maritari!

A tutti l’avvocati pi teniri a misura,

ci lassu li me causi cu tutta a buttunera;

mentri a tutti chiddi chi cercanu la gloria,

ci lassu na tazzina di broru di cicoria.

Quattru mmarazzi e na tavula di lettu,

li lassu a tutti chiddi chi un’hannu mai risettu;

mentri pi li ricchi puru ci pinzavi,

ci lassu d’aiutari a chiddi senza dinari!

Li minni di sta nanna, rifatti l’autru aieri,

li lassu a li duttura cu pompi di clisteri;

mentri a tutti chiddi ca i furbi vonnu fari,

ci lassu lu me cessu e vannu dà a cacari.

‘Ntà la vità però cunta puru la dignità

e chidda nun s’accatta cu furbizia e falsità;

chidda cu ci l’havi si la teni bedda stritta,

e macari licca a sarda, ma camina a testa dritta!

Avi tant’anni e un fazzu certu sbagghiu,

chi m’attocca di parlari sempri di travagghiu;

c’è cu è n’cassa integrazioni, c’è cu veni licenziatu

e su tanti li famigghi arriddutti senza ciatu.

Ci dicu a cu ci attocca di darisi na smossa,

chi a picca stu Paisi va finisci na la fossa!

Haiu un rinali ancora puzzolenti

e lu lasssu a tutti chiddi c’un sunnu mai cuntenti;

pinzati chi nta lu munnu di guai ci nnè tanti,

perciò cu s’accuntenta fa sempri un passu avanti.

Ora basta, niputi mei, lu cori mi si sciogghi,

mi sentu gia n’fucari e la fiamma m’arricogghi.

È l’ura di lu focu, di lu risu e la genti chi canta,

chi quannu l’aria scotta, lu paisi s’incanta.

M’abbruciu ridennu, cu la coppula e la sciarpa,

e gridu “Viva Castelvetranu!”, finu a quannu svanpa.

Tra coriandoli, tamburini e u celu ‘nfumazzatu,

ni ni jemu cuntenti, senza pinseri e lu cori cunsulatu.

Picchì u focu unn’ è fini, ma sempri rinascita e cori,

comu la genti nostra — chi chianci, riri e fa l’amuri.

E mentri u paisi guarda, cu l’occhi lucenti,

senti du’ paroli tra li fiammi ardenti:

“Castelvetranu, terra bedda e maliditta,

resta comu si — testarda, pazza e cu la schiena dritta!”.

Nenti cchiù m’arresta na sta granni chiazza,

lassari iò vi vogghiu cent’anni d’alligrizza;

facitini bon’usu, lassati li pinzeri,

vuciati assemi a mia e puru a me mugghieri!

Basta, mi nni vaiu! Lu focu è ggià addumatu

e ‘nzemmula a la nanna a tutti vi salutu,

ma vui un mi chianciti, guritivi la vita;

Viva Carnalivari e a tutti Bona Annata!