Un esemplare adulto di tartaruga caretta-caretta in avanzo stato di decomposizione si trova spiaggiato sull’arenile est della frazione di Tre Fontane (Campobello di Mazara), all’altezza di via Livorno. La tartaruga, che si presenta con la testa mozzata, visto lo stato in cui si trova, è morta da alcuni giorni e stamattina si è spiaggiata. Nel momento in cui è stata scattata la foto che pubblichiamo, attorno all’animale c’erano anche tre cassette di polistirolo della tipologia utilizzata per confezionare il pescato.