La carcassa di un giovane toro in avanzato stato di decomposizione è stata rinvenuta sulla spiaggia di Marinella di Selinunte, in una zona caratterizzata dalla presenza di numerosi scogli. L’animale, probabilmente trasportato dalle correnti marine, si trova incastrato sulla battigia, tra le rocce. Le operazioni di rimozione si preannunciano particolarmente complicate proprio a causa della posizione difficilmente accessibile della carcassa.

Il ritrovamento ha attirato l’attenzione alcuni passanti e frequentatori della zona, colpiti dalle condizioni in cui versa l’animale e dal forte odore sprigionato dalla decomposizione avanzata. La locale Polizia Municipale è già intervenuta per un sopralluogo necessario per programmare le attività di rimozione del corpo dell’animale, evitando possibili problemi di natura igienico-sanitaria.