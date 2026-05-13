Il comando provinciale di Trapani dei carabinieri e l’associazione “Cotulevi” hanno rinnovato il protocollo d’intesa “Una stanza tutta per sé”. A partire dal 2015, grazie alla preziosa collaborazione di Soroptimist International d’Italia, sono state allestite nelle caserme dell’Arma distribuite sul territorio nazionale circa 200 stanze dotate di strumenti tecnologici utili per l’ascolto delle vittime di violenza domestica e di genere e la verbalizzazione delle denunce in un contesto dedicato e assolutamente riservato. L’allestimento è avvenuto secondo linee guida tali da renderle in grado di trasmettere una sensazione di accoglienza e attenzione per le sofferenze subite. La sottoscrizione della convenzione è avvenuta tra il colonnello Mauro Carrozzo e la direttrice della “Cotulevi” Trapani Aurora Ranno.