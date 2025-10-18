Ieri il prefetto di Trapani Daniela Lupo ha deposto una corona di alloro nel cortile interno del comando provinciale dei carabinieri di Trapani, in memoria dei tre militari che sono morti a seguito dell’esplosione a Castel d’Azzano in provincia di Verona. Mentre erano in servizio sono morti il brigadiere capo qualifica scelta Valerio Daprà, 56 anni, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e il luogotenente Marco Piffari, 56 anni. Altri 13 gli uomini dell’arma rimasti feriti. Alla cerimonia ha preso parte, tra gli altri, il comandante provinciale dell’arma Mauro Carrozzo e il questore Giuseppe Felice Peritore.