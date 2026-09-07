Il colonnello Alberto Cicognani, che ha già ricoperto l’incarico di Capitano della Compagnia carabinieri di Castelvetrano, lascia dopo quattro anni la guida del comando provinciale dell’Arma dei carabinieri di Lodi. Da oggi Cicognani ha assunto l’incarico di capo ufficio del personale del comando interregionale Pastrengo a Milano. Al suo posto, a Lodi, ha preso servizio il colonnello Emanuele Leuzzi. Nell’Arma dal 1994, Alberto Cicognani ha guidato la Compagnia dei carabinieri di Castelvetrano dal 2004 al 2008. Durante il suo comando ha lavorato, tra l’altro, alla cattura del latitante Antonino Rallo avvenuta nel 2007 (lo arrestò personalmente lui) sul territorio di Petrosino e ha coordinato 32 arresti per associazione mafiosa nel Belìce. Cicognani coordinò anche l’arresto di Francesco De Vita, esponente della famiglia mafiosa di Marsala. Dopo aver lasciato Castelvetrano Alberto Cicognani è stato comandante del gruppo Squadroni dei Corazzieri (dal 2008 al 2015), poi ha guidato il reparto territoriale di Olbia ed è stato comandante provinciale dei carabinieri a Verbania dal 2019 al 2022. Dal 2022 al 2026 ha guidato il provinciale di Lodi. Oggi il trasferimento a Milano.