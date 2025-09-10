I carabinieri forestali del Centro anticrimine natura di Palermo – Nucleo Cites (distaccamento di Trapani) hanno sanzionato una persona per il mancato aggiornamento del proprio tesserino di caccia e denunciato altre due persone – ai quali sono stati sequestrati 2 fucili calibro 12 e relativo munizionamento – per aver cacciato specie protette appartenenti al Columba livia (piccione selvatico) e Streptoelia treptopelia decaocto (tortora dal collare orientale). Nel corso dell’attività i militari hanno, inoltre, dato assistenza ad un esemplare di Tyto alba (barbagianni) che, denutrito e con un’ala rotta da giorni, è stato portato presso il Centro di recupero fauna selvatica di Ficuzza (PA), ove è stato visitato e alimentato. I controlli sono stati effettuati nei territori di Mazara del Vallo, Castelvetrano e Marsala.