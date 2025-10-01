Oltre 30 sanzioni per violazioni al Codice della navigazione per oltre 10 mila euro. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del battello CC405 dislocato sull’isola di Favignana e della motovedetta d’altura di Trapani all’interno dell’Area marina protetta delle isole Egadi. I servizi di pattugliamento marittimo svolti giornalmente nello specchio di acqua antistante le isole minori ha portato al controllo di oltre 250 unità da diporto a uso commerciale e privato. Gli illeciti amministrativi hanno riguardato violazioni al codice della nautica da diporto, al regolamento di sicurezza per la nautica e alle ordinanze dell’autorità marittima competente. Diverse le sanzioni relative il noleggio abusivo, per irregolarità nelle dotazioni di bordo e infrazioni commesse in mare come manovre pericolose eseguite vicino i bagnanti o la distanza dalla costa inferiore a quanto consentito. Eseguiti anche diversi accertamenti sulla guida in stato di ebrezza con l’ausilio dell’etilometro con esito positivo.