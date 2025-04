Come da tradizione, anche quest’anno la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ha aderito all’iniziativa di solidarietà “Cerca un Uovo Amico” mobilitandosi nel campo del sociale.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma presso l’ospedale pediatrico G. Gaslini di Genova con il patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa e delle altre Forze dell’ordine, consiste nella vendita di uova di pasqua tra il personale dipendente.

Il ricavato della vendita delle uova ha lo scopo di finanziare importanti progetti di ricerca, soprattutto nell’ambito clinico, presso l’Istituto G. Gaslini di Genova che dagli anni 90’ è impegnato nel settore della ricerca per dare speranza di guarigione ai

bambini affetti da Neuroblastoma e Tumori Cerebrali Pediatrici.

Grande solidarietà ha manifestato il personale militare e civile dipendente dalla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo nella consapevolezza di come sia necessario fornire ogni aiuto possibile alla ricerca medica per far fronte ad un problema così

delicato.

Proprio sulla scorta di tali considerazioni, la capitaneria di Mazara del Vallo ha deciso di partecipare all’iniziativa fornendo il contributo per sostenere la ricerca scientifica e decine di ricercatori che possono svolgere nel nostro paese la propria attività d’eccellenza e contribuire

tutti insieme ad un solo sogno: guarire tutti i bambini ammalati.

#stopneuroblastoma.-

AUTORE. Patrizia Vivona