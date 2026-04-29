I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento e gli ispettori dell’Ufficio ICQRF Sicilia del Ministero dell’agricoltura, nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, hanno disposto la chiusura di una cantina abusiva in un’azienda agricola di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. I militari con gli ispettori hanno concentrato l’attenzione soprattutto all’illecita rivendicazione di marchi DOP e IGP, all’impiego di uve e mosti non conformi ai disciplinari di produzione e alla falsa attestazione della provenienza geografica. L’azienda di Palma di Montechiaro è risultata priva delle autorizzazioni sanitarie obbligatorie per la produzione e la conservazione di alimenti e bevande destinati al commercio, nonché dei requisiti igienico- strutturali richiesti dalla normativa vigente: per tali motivi i locali sono stati dichiarati non idonei all’attività e ne è stata disposta l’immediata chiusura.

Contestualmente i finanzieri della Tenenza di Licata e gli ispettori dell’ICQRF Sicilia hanno sottoposto a sequestro oltre 8.000 litri di vino, sia sfuso che imbottigliato, completamente privo di tracciabilità e di certificazioni d’origine. Sono state contestate le relative violazioni amministrative.