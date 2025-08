Venerdì pomeriggio sono stati trovati due cani senza vita nei pressi dell’Ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. Domenica il triste rinvenimento di altri due animali senza vita, una meticcia con il suo cucciolo. Tutto fa pensare ad una violenta azione di repressione dei cani di quartiere nella zona tra Via P.S.Mattarella e la Via Maffei.

“Cani che non davano fastidio a nessuno – precisa Stefania Barbera del bar MC2 – Ci prendevamo cura di loro da tempo. Erano innocui cani di quartiere. Martedì mattina abbiamo trovano vicino alla nostra attività commerciale dei bocconi di pasta cotta con il veleno. Abbiamo subito chiamato la Polizia Municipale per denunciare quanto accaduto”.

La tutela degli animali ha iniziato a occupare un posto sempre più rilevante all’interno del nostro ordinamento giuridico. La legge n. 82 del 2025, in vigore dal 1 luglio 2025, rappresenta solo l’ultima delle riforme che hanno comportato l’introduzione di nuovi reati e l’inasprimento delle pene di quelli esistenti in precedenza nel Codice Penale. Per l’uccisione ed il maltrattamento degli animali sono previste pene fino a 2 anni di reclusione.

AUTORE. Redazione