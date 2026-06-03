L’Asp Trapani ha promosso per la stagione estiva la campagna contro l’abbandono dei cani. Cosa fare se si assiste all’abbandono di un amico a quattro zampe oppure lo si vede in pericolo? «È fondamentale attivarsi il prima possibile chiamando il 112 o i vigili urbani del Comune di riferimento dove si trova il cane, che a loro volta contatteranno il Dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp, o uno dei sette canili della provincia, con ciascuno che fa riferimento a un veterinario dell’Asp, che tramite il riscontro del microchip identificherà il proprietario», spiegano dall’Asp Trapani. L’abbandono degli animali da compagnia, oltre che un pericolo per la sicurezza pubblica e quella stradale, è anche un reato punito dal Codice penale con l’arresto fino a un anno e multe fino a 10 mila euro.