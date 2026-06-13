Ha espresso gli auguri di buon lavoro il segretario locale di Forza Italia a Campobello di Mazara Andrea Moceri al gruppo azzurro in consiglio comunale e al vice sindaco Leonardo Bascio. Dopo la seduta di insediamento di giovedì 11 giugno, Moceri ha voluto augurare un buon percorso di amministrazione ai consiglieri eletti: Vito Balistreri, Maria Moceri (sua figlia) e Armando Accardo. Della compagina azzurra fa parte anche il vice sindaco Bascio. «Il voto dei cittadini è una delega pesante – dice Moceri – chiedono di sbloccare la macchina burocratica, riaprire i cantieri e dare risposte concrete sui temi che toccano la vita quotidiana. A partire dalle opere pubbliche e dalle infrastrutture, che sono la spina dorsale della crescita di Campobello». E Moceri aggiunge: «Forza Italia Campobello conferma la propria lealtà al progetto amministrativo. Non siamo interessati a tutelare poltrone, ma a tutelare la città. Dalle parole si passa ai fatti: i cittadini non vogliono promesse, vogliono risultati».