Un ex sindaco, il presidente del consiglio comunale uscente e una new entry nella politica campobellese. Presentate le liste ieri si è aperta ufficialmente la campagna elettorale per le comunali a Campobello di Mazara che vede in corsa per la poltrona di sindaco tre candidati: c’è l’ex sindaco Daniele Mangiaracina (la sua unica sindacatura terminò nel 2006), l’attuale presidente del consiglio comunale Piero Di Stefano e Gioacchina Catanzaro, quest’ultima nuova in politica a Campobello di Mazara. Se ufficialmente la campagna si è aperta da ieri, i candidati hanno già scaldato i motori. Daniele Mangiaracina, imprenditore, ha presentato lista e candidati al consiglio la scorsa domenica al “Nettuno” di Tre Fontane, mentre Piero Di Stefano, dipendente dell’Asp Trapani, e Gioacchina Catanzaro, dipendente del Ministero della Giustizia, lo faranno domenica 3 maggio, l’uno al “Moonlight” di Campobello e l’altra in piazza Favoroso a Tre Fontane. Daniele Mangiaracina, in questa tornata elettorale, scende in campo con la lista “Rinascita campobellese”; la lista di Piero Di Stefano è “Insieme per Campobello”, mentre Gioacchina Catanzaro ha una lista coi simboli insieme di M5S, PD e Controcorrente di Ismaele La Vardera.