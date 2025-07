Torna la videosorveglianza comunale attiva sul territorio di Campobello di Mazara e delle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola. I lavori per la realizzazione del nuovo sistema inizieranno la prossima settimana e a condurli sarà la ditta “Mandarin”, aggiudicataria della gara d’appalto. Nel piano di realizzazione sono previste 87 telecamere, 7 delle quali dotate di tecnologia di riconoscimento delle targhe. La ditta, in sede di gara, come elemento migliorativo, ha offerto altresì la fornitura di ulteriori 3 fotocamere mobili (fototrappole) e di un drone, al fine di rafforzare il controllo del territorio. Saranno realizzate due sale regia: una al piano terra del palazzo municipale, negli uffici del Corpo di Polizia Municipale, con l’installazione dei server, due monitor da 65 pollici e 2 monitor da 34 pollici; un’altra sala regia sarà realizzata presso la sede di una delle Forze dell’ordine operanti sul territorio, con l’installazione di un monitor da 65 pollici e di un monitor da 34 pollici. Entrambe le sale regia saranno interconnesse tra di loro, al fine della condivisione e remotizzazione delle immagini.

Il sistema sarà realizzato mediante l’impiego di un finanziamento di 210mila euro erogato dal Ministero dell’Interno nell’ambito dei “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana”, integrato con fondi comunali pari a 53 mila euro. A gestire l’intervento sarà il Comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino con il coordinamento dell’assessore comunale Biagio Stallone.

AUTORE. Redazione