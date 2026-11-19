Ricorre il 25 novembre prossimo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999. Proprio in occasione della Giornata, mercoledì 25 novembre all’auditorium della scuola media “Luigi Pirandello” di piazza Addolorata a Campobello (inizio ore 11,30) l’associazione “Cotulevi” ripropone lo spettacolo teatrale “Fiore Sospeso”, già messo in scena lo scorso anno. A metterlo in scena saranno l’avvocato Mariella Gulotta (referente degli sportelli d’ascolto Cotulevi di Campobello e Castelvetrano), i ragazzi del Servizio Civile dell’associazione e gli alunni della stessa scuola. Al termine dello spettacolo in piazza Addolorata è stato organizzato il flash mob col patrocinio del Comune. L’invito degli organizzatori è quello di portare un ombrello rosso: «nessuna donna deve essere lasciata sola, nessuna violenza deve essere ignorata, nessuna voce deve restare inascoltata», è il messaggio rilanciato dagli organizzatori. Giovedì 26 novembre, il Comune ha, invece, organizzato “Ferite che cercano parole, parole che cercano diritti” all’ex chiesa dell’Addolorata. Alle ore 18 interverranno: Maria Vittoria Cerami, Marina Ciprì e Mariella Gulotta, avvocatesse e Francesca Picone, scrittrice.