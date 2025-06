Un cittadino straniero è stato trovato morto all’interno di un immobile di contrada Birribaida a Campobello di Mazara. L’immobile risulta in fase di ristrutturazione e il cantiere risulta recintato con lastre in lamiera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso i rilievi da parte della squadra rilievi tecnici del nucleo operativo provinciale di Trapani. Sul posto anche il maggiore Giuseppe Tomaselli che guida la compagnia carabinieri di Mazara del Vallo.

AUTORE. Redazione