Non più tre ma quattro. Aumenta il numero dei candidati sindaco a Campobello di Mazara. In campo scenderà Gioacchina Catanzaro, espressione di un ampio fronte che riunisce Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, ControCorrente e tutte le realtà alternative che intendono contribuire alla costruzione di un nuovo governo cittadino. Il nome della Catanzaro, originaria di Campobello di Mazara, per anni dipendente del Comune di Campobello e poi cancelliere esperto presso il Tribunale di Marsala, è uscita fuori al termine di un confronto tra le forze di centro sinistra. Gioacchina Catanzaro fa parte della segreteria provinciale UilFp Trapani. «La mia vita ruota attorno al lavoro e all’attività sindacale – spiega la Catanzaro – esperienze che mi hanno insegnato il valore dell’ascolto, della responsabilità e dell’impegno concreto per la collettività». La presentazione della candidatura avverrà venerdì 27 marzo, ore 10,30, al club “Solo vip” di piazza Eremita, 5 a Campobello di Mazara, alla presenza dei deputati regionali Cristina Ciminnisi (M5S) e Dario Safina (PD), Vladimiro Puccio di Controcorrente, Baldo Stallone e Francesca Di Natale.

Nella competizione elettorale del prossimo maggio Gioacchina Catanzaro è l’unica donna in corsa. Gli altri tre candidati sono Piero Di Stefano (attuale presidente del consiglio comunale, sostenuto dalla coalizione che attualmente è vicina al sindaco uscente Giuseppe Castiglione) e gli ex sindaci Daniele Mangiaracina e Giuseppe Stallone.