Secondo quanto racconta sulla propria Fanpage il sindaco Daniele Mangiaracina l’iter per preparare l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato va avanti. Il primo cittadino (che dopo la revoca all’assessore Monica Scoppio, ha tenuto per sé la delega al bilancio) spiega che si è tenuta la seconda riunione tecnica operativa dedicata alla situazione finanziaria del Comune di Campobello di Mazara, con l’organo straordinario di liquidazione, i dirigenti comunali, il dirigente dei Servizi finanziari, la responsabile dell’Ufficio Tributi, i revisori dei conti, alcuni componenti della Giunta e la società incaricata di affiancare gli uffici nella predisposizione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Lo scorso 2 ottobre il dirigente dei Servizi finanziari Pietro Pantaleo ha firmato una determina che prevede l’impegno di spesa di 10.919 euro con la “Stemi srl” di Roma per il servizio di supporto all’elaborazione dei rendiconti di gestione degli anni 2023, 2024 e 2025 ma non solo.

Il sindaco, sulla sua Fanpage, chiarisce che si è fatto il punto sulla definizione della massa debitoria e sul percorso di riequilibrio finanziario, individuando alcune attività prioritarie. Tra queste il potenziamento dell’ufficio tributi, la verifica degli impianti fotovoltaici presenti sul territorio, per accertare eventuali royalties dovute al Comune e lo stato dei pagamenti, laalutazione della possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui terreni confiscati alla mafia, nel rispetto dei vincoli e della destinazione dei beni e la verifica degli incentivi e delle risorse regionali e statali disponibili per il superamento del dissesto, a partire da quelle già assegnate al Comune. «Continuiamo a lavorare, con responsabilità e determinazione, per costruire le condizioni di ripartenza finanziaria del nostro Comune», scrive il sindaco Daniele Mangiaracina.