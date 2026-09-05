Il plesso scolastico “Edmondo De Amicis” di Campobello di Mazara non potrà essere aperto regolarmente il 15 settembre per le lezioni ma solamente i primi di ottobre. È quanto ha annunciato ieri l’Amministrazione comunale durante l’incontro organizzato dall’assessore comunale all’istruzione Bia Cusumano insieme ad alcuni rappresentanti di genitori. Lo scorso luglio, al termine dei lavori di ammodernamento, è avvenuto lo scollamento di un controsoffitto, per fortuna, quando le aule erano vuote. E ora si sta intervenendo per metterlo apposto, così come allacciare gli scarichi alla rete fognaria. L’incontro è servito per annunciare anche l’avvio del servizio Asacom già dal primo giorno di scuola, così come dello scuolabus, seppur gli Uffici comunali stanno ancora lavorando per trovare un soggetto gestore del mezzo che metta a disposizione un autista. Niente mensa, invece, per quest’anno, colpa del dissesto («una condizione imposta dalla normativa sugli enti in dissesto»), ha scritto il sindaco sul suo profilo Facebook.