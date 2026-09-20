Qualche giorno addietro abbiamo raccontato dei tre comitati costituenti di Futuro nazionale a Campobello, il primo guidato da Giuseppe Gabriele, il secondo da Salvatore Indelicato e il terzo, l’ultimo nato, creato dall’ex sindaco Giuseppe Stallone. Ora, a pochissimi giorni dalla notizia, uno dei tre verrà chiuso. Ad annunciarlo è Salvatore Indelicato che ha scritto alla segreteria del partito del generale Roberto Vannacci comunicando il suo ritiro dalla «politica nazionale per sopraggiunte cose personali e familiari». Una nota di poche righe per dire addio, ancor prima che il comitato prendesse vita, all’esperienza con Futuro nazionale. Restano attivi, invece, gli altri due comitati guidati da Gabriele e Stallone. Mentre, come nota curiosa, nella vicina città di Castelvetrano non è ancora nato nessun comitato di Futuro nazionale.