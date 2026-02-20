«Grazie di cuore, andiamo avanti insieme». Il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione è la prima volta che parla dopo che l’Ars ha bocciato l’articolo del Ddl sugli enti locali che avrebbe dato il via libera al terzo mandato per i Comuni con abitanti tra 5.000 e 15.000. Era la speranza dell’attuale sindaco che era pronto a una ricandidatura dopo dieci anni di governo locale. Ma la notizia giunta dall’Ars giorni addietro ha spento tutti i buoni auspici. Almeno quelli personali di Castiglione che non potrà più ricandidarsi. In Sicilia sono più di 30 i sindaci che amministrano Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti e che, dopo un secondo mandato, non potranno più candidarsi. «Il Parlamento siciliano ha perso un’occasione davvero importante – dice Castiglione – l’assemblea non è riuscita ad approvare una norma semplice, ragionevole, di buon senso e che avrebbe allineato la Regione Sicilia al resto dell’Italia. Bloccare la possibilità del terzo mandato ai sindaci dei Comuni sino a 15000 abitanti, ha significato, dunque, limitare la libertà di voto e la parità di diritti rispetto ad altri cittadini di tutta Italia».

Amarezza ma anche non arresa, «perché la passione per questa città non è legata a una norma. Ci sarò. E ci saremo», dice Castiglione. Il sindaco spiega che il suo impegno per Campobello «non termina qui». E annuncia una «squadra forte, coesa, competente, che non farà proclami roboanti e irrealizzabili solo per accattivarsi simpatie e voti. Noi non illudiamo nessuno, abbiamo rispetto per ciascun cittadino», spiega. Il sindaco spiega che prova «commiserazione solo verso coloro i quali hanno brindato alla impossibilità che mi potessi ricandidare. Per paura, ma soprattutto per la consapevolezza che il popolo (la stragrande maggioranza è sempre stata dalla mia parte), ha sperato che io potessi ricandidarmi». Sono stati anni difficili, dice Castiglione: «abbiamo dovuto compiere scelte complesse, con bilanci da rimettere in ordine, progetti da difendere, critiche da affrontare». Ora è tempo di campagna elettorale per il nuovo sindaco.