La Giunta municipale di Campobello ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio del servizio Asacom (Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione) per le classi dell’istituto comprensivo “San Giovanni Bosco-Luigi Pirandello” di Campobello di Mazara, a partire da settembre 2026. «Questo atto di indirizzo si trasformerà a brevissimo in un avviso pubblico gestito dal 2° Settore e questo consentirà alle cooperative e agli enti del privato sociale di accreditarsi e presentare la propria candidatura per svolgere il servizio», chiarisce sulla sua Fanpage il sindaco Daniele Mangiaracina. È stato confermato il sistema dei “buoni servizio” per garantire massima trasparenza e poi i genitori potranno liberamente scegliere a quale ente accreditato affidarsi. Altresì le famiglie potranno esprimere una preferenza sull’operatore Asacom per favorire il benessere relazionale dell’alunno. Il valore del voucher è fissato a € 21,50 all’ora (IVA inclusa).