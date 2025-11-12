Sei poveri dell’Unità pastorale di Campobello di Mazara domenica 16 novembre pranzeranno col Papa, al termine dell’Angelus, nell’ambito del Giubileo dei poveri. Le 6 persone fanno parte di un gruppo più ampio – in tutto 43 tra assistiti e operatori Caritas – che partirà venerdì per Roma. Gli operatori, grazie ad alcune iniziative pubbliche che hanno consentito di raccogliere offerte donate dai fedeli, hanno potuto offrire l’opportunità a 11 assistiti Caritas di far vivere loro la gioia del Giubileo a Roma. Sabato il gruppo farà il pellegrinaggio attraversando la Porta Santa della Basilica San Pietro, poi domenica parteciperà alla santa messa presieduta da Papa Leone XIV. Dopo l’Angelus 6 poveri dell’Unità pastorale parteciperanno al pranzo col Santo Padre.

A livello diocesano, invece, il Giubileo dei poveri, degli animatori Caritas, dei volontari della Fondazione San Vito Onlus e delle mense fraterne sarà vissuto sabato 22 novembre. Alle ore 9,30, accoglienza nella chiesa di San Michele Arcangelo; ore 10,45, pellegrinaggio giubilare verso la Cattedrale; ore 11, santa messa presieduta dal Vescovo; a seguire, pranzo a buffet in Seminario vescovile; ore 14 (aula Seminario), formazione per gli animatori Caritas e i volontari della Fondazione e delle mense, animazione e intrattenimento.