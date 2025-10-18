Informazione e prevenzione nell’ambito della campagna di screening gratuiti dell’Asp Trapani sul territorio. È quello che avverrà mercoledì 22 ottobre, dalle 15 alle 19, durante la fase di distribuzione di beni della Caritas nella parrocchia chiesa madre di Campobello di Mazara. Saranno gli operatori dell’Ufficio sanitario di Campobello a informare gli utenti Caritas e a prenotare gli screening. L’attività riguarda lo screening per il tumore alla mammella e al color retto per le donne, per il colon negli uomini e per il tumore al collo dell’utero per le sole donne. In forma gratuita ai primi due screening possono sottoporsi le persone tra 50 e 69 anni, mentre per lo screening al collo dell’utero le signore da 25 anni in su.