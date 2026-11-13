Primo cambio nella Giunta municipale guidato dal sindaco Daniele Mangiaracina, in carica da poco più di sei mesi. La notizia circolava già da giorni, ora c’è l’ufficialità: l’assessore Monica Scoppio esce fuori dalla Giunta dopo che il sindaco le ha espressamente revocato la nomina e ritirato le deleghe. Al suo posto, è stata nominata Sabina Lazzara, attuale consigliere comunale appartenente al movimento civico “Cambiamenti”. Alla Lazzara, che sino a ora ha gestito un patronato a Campobello di Mazara, il sindaco ha assegnato le deleghe ai servizi sociali, sanità e patrimonio. Il primo cittadino, invece, ha tenuto per sé le deleghe all’ambiente, risorse umane, affari generali, contenzioso, affari legali, bilancio, tributi e commercio.

Quello della nomina di un rappresentante del movimento “Cambiamenti” in Giunta pare sia stato un accordo politico già definito sin da quando sono stati eletti presidente e vice del consiglio comunale. Del resto il movimento civico “Cambiamenti” ha sostenuto il candidato sindaco Daniele Mangiaracina riuscendo a portare in consiglio comunale ben due consiglieri, la stessa Lazzara con 602 voti e Francesco Passanante con 491 voti. L’avvicendamento sarebbe avvenuto, così come se ne parlava negli ambienti politici, ma non si conoscevano i tempi certi. Oggi il ritiro delle deleghe alla Scoppio e la nuova nomina dell’assessora Sabina Lazzara.