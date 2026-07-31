Rosa Damiano è il nuovo Segretario comunale a Campobello di Mazara. Ericina d’origine la dottoressa Damiano ha svolto la funzione di Segretario, tra gli altri, anche nei Comuni di Bolognetta, Trappeto e Misiliscemi. Rosa Damiano prende il posto che, a fine aprile, è rimasto vacante a seguito del pensionamento di Elia Maggio. «A nome dell’Amministrazione comunale rivolgiamo alla dottoressa Damiano un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro, certi che metterà la propria professionalità e competenza al servizio della nostra comunità», ha detto il sindaco Daniele Mangiaracina.