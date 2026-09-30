Pugno duro dell’Amministrazione comunale guidata da Daniele Mangiaracina contro chi abbandona illegalmente rifiuti sul territorio comunale. Il primo cittadino lo aveva annunciato già durante il periodo estivo, quando il Comune è stato costretto alla rimozione di montagne di rifiuti soprattutto nella zona di contrada Tonnara a Tre Fontane. Ora arrivano i primi risultati, grazie all’utilizzo delle fototrappole. Un uomo di Campobello di Mazara è stato “beccato” e multato (la sanzione ammonta a 500 euro) perché ha abbandonato sacchetti di rifiuti in contrada Tonnara, al confine fra Tre Fontane e Triscina di Selinunte. Le indagini sono state condotte dalla Polizia municipale guidata dall’ispettore capo Gaetano Mangiaracina. Al vaglio degli agenti ci sono altri filmati che stanno per essere analizzati. «Un episodio che vuole essere un messaggio chiaro per tutti: l’abbandono incontrollato dei rifiuti non è tollerabile e danneggia l’ambiente, il decoro urbano e la qualità della vita dell’intera comunità», scrive il sindaco sulla sua Fanpage. Che aggiunge: «lasciare i rifiuti dove non è consentito significa mancare di rispetto alla propria città e ai propri concittadini». Per chi abbandona i rifiuti illegalmente le multe sono salate ma, in alcuni casi come l’abbandono di ingombranti, scatta la denuncia penale.