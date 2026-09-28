È stato riaperto oggi, con una cerimonia pubblica, il plesso scolastico “Edmondo De Amicis” di via Selinunte a Campobello di Mazara, ristrutturato e ammodernato. Alla festa erano presenti, tra gli altri, il sindaco Daniele Mangiaracina, l’assessore comunale all’istruzione Fabiana Cusumano e la dirigente scolastica Giulia Flavio. Il plesso è stato chiuso due anni e mezzo addietro per consentire i lavori di ammodernamento grazie a un finanziamento a valere sul Piano di Azione Coesione per un ammontare complessivo di € 1.420.000,00. Sia il finanziamento che i lavori sono stati avviati durante l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione. I lavori, nel tempo, hanno subìto rallentamenti dovuti ad alcune varianti presentate dal gruppo di progettazione e, tra queste, anche quella di aver installato l’ascensore. A luglio scorso, parte del controtetto di una stanza è pure ceduta. Stamattina la festa di riapertura, durante la quale il sindaco Daniele Mangiaracina ha rivolto, altresì, parole di ringraziamento nei confronti dell’Amministrazione guidata da Castiglione.