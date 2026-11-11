Il sindaco di Campobello di Mazara Daniele Mangiaracina ha chiesto le scuse pubbliche da parte del medico anatomopatologo Roberto David, già in servizio all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, che durante la trasmissione “Lo Stato delle cose” ha definito Campobello di Mazara la «fogna d’Italia». Il medico è colui che fece, nel giro di qualche giorno, l’esame istologico ad Andrea Bonafede, identità presa in prestito dal boss latitante Matteo Messina Denaro a cui fu riscontrato un tumore al colon. «Campobello non può essere identificata attraverso le responsabilità dei singoli. Ci sono famiglie, giovani, lavoratrici e lavoratori che ogni giorno, con onestà, impegno e sacrificio, contribuiscono alla crescita della nostra città», ha scritto il sindaco sulla sua Fanpage. «Campobello è molto più di qualsiasi generalizzazione. È fatta di persone perbene, di impegno quotidiano, di valori e di voglia di riscatto». L’intervento del sindaco segue di qualche ora quello del consigliere comunale Francesco Passanante che, sempre sui social, si è detto indignato per quanto detto dal medico Roberto David su Campobello di Mazara.

E stamattina è intervenuta anche l’assessore alla legalità Fabiana Cusumano: «È vero, ed è un fatto che questa comunità non ha mai nascosto che Matteo Messina Denaro ha trascorso a Campobello gli ultimi anni della sua latitanza e qui si è conclusa la sua vita. Ma è altrettanto vero, e va detto con la stessa chiarezza, che quella presenza non è stata scelta dai 12.000 mila cittadini di Campobello. Confondere i pochi che hanno aiutato, coperto e protetto un criminale con un’intera comunità di persone oneste, lavoratrici, che mandano i figli a scuola, che aprono le loro attività ogni mattina, che credono nelle istituzioni, è un’operazione ingiusta, violenta e profondamente offensiva», ha scritto la Cusumano sui social. La professoressa ha tenuto a ribadire come «il nostro presente è fatto di un lavoro quotidiano, silenzioso e concreto, per riscattare l’immagine di Campobello e risemantizzare il suo territorio».