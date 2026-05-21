Su ordine della Dda di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un’avvocatessa di Campobello di Mazara, deceduta da alcuni anni. La notizia è riportata da Ansa.it. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell’ordine stanno ora perquisendo, alla presenza del pm Gianluca De Leo, lo studio (nel frattempo passato al figlio) e l’abitazione della donna. Il figlio avvocato non è indagato.