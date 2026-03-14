Sarà una corsa a tre o a quattro? Resta l’incognita su quanti saranno i candidati sindaco alle prossime amministrative di Campobello di Mazara. Dopo la possibilità del terzo mandato tramontata per l’uscente Giuseppe Castiglione, la sua coalizione pare abbia chiuso il cerchio su Piero Di Stefano, attuale presidente del consiglio comunale ed espressione di Fratelli d’Italia. È quasi scontata la candidatura di Di Stefano, dipendente dell’Asp Trapani, che già oggi pomeriggio dovrebbe annunciarla ufficialmente. E proprio oggi è stato svelato il nome della coalizione che mette insieme otto movimenti (compresa la Democrazia Cristiana): candidato sarà Giuseppe Stallone, medico e già sindaco della città agli inizi del 2000. Altro candidato già ufficiale da settimane è l’ex sindaco Daniele Mangiaracina, vicino a Forza Italia, che mette insieme alcuni movimenti civici e la stessa forza azzurra. Non è escluso il coup de théâtre del Partito Democratico dove si paventa una candidatura di rottura e si fa il nome di una donna.